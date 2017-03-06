Насіров залишається у будівлі суду до розгляду справи

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір залишатися в Солом’янському районному суді Києва до розгляду справи, повідомив його адвокат Олександр Лисак.

"Роман Насіров залишається в суді. Суд, за нашою інформацією, має бути сьогодні. І ми наполягатимемо, щоб суд відбувався тут (Солом’янський районний суд Києва - ІФ). Іншого варіанта у нас немає... Оскільки він перебуває тут, значить тут розглядатимуть справу. Ми офіційно заявимо, щоб справу розглядали в цьому суді", - заявив журналістам адвокат Р.Насірова.

За словами захисника, точної інформації про час засідання поки що немає. "Цю інформацію має повідомити в телефонному режимі прес-секретар суду", – заявив О.Лисак.

Наразі невідомо хто із суддів розглядатиме справу Р.Насірова. "Спочатку розглянуть відвід судді, а вже після справу по суті", – наголосив адвокат.

Раніше адвокат О.Лисак повідомив, що Р.Насіров має намір зробити заяву. Він зачитав депутатам основні її тези: "Після закінчення 72 годин із моменту оголошення підозри я, Насіров Роман Михайлович, фактично можу вважатися вільним. Таким чином, можу покинути будівлю суду. Проте, зважаючи на суспільний резонанс, який виник навколо цієї справи... готовий проявити громадянську ініціативу і всіляко продемонструвати готовність співпрацювати зі слідством і без всяких сумнівів - не залишати межі України".

"Він себе не вважає винним... Отже, задля уникнення будь-яких спекуляцій він дає згоду на тимчасове обмеження своїх конституційних прав, щоб дати можливість працівникам НАБУ і САП цілодобово вести за ним спостереження, тобто або в стінах лікарні, або в стінах будинку, аж до рішення слідчого судді", - сказав захисник.