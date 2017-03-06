Організаторів блокади Донбасу необхідно притягнути до кримінальної відповідальності попри наявність депутатських мандатів

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що організаторів блокади Донбасу необхідно притягнути до кримінальної відповідальності, незважаючи на наявність у них мандатів депутатів Верховної Ради.

"Я вважаю, що ось цих ось організаторів, їх необхідно притягати до кримінальної відповідальності, незважаючи на наявність у них депутатських значків", - сказав заступник міністра в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

Г.Тука зазначив, що якщо організацію блокади не буде покарано, то вона породить вседозволеність, і погодився з тезою, що в такому разі блокади можуть стати частиною української політичної культури.