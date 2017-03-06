Голова МКЧХ прибув в Україну

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер прибув в Україну з візитом, він відзначає сплеск інтенсивності збройних зіткнень на сході країни.

"Прибув із візитом в Україну. Вже майже три роки над жителями сходу України висить примара війни, зіткнення там знову посилюються", - написав П.Маурер у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у понеділок.

Як повідомляється на офіційній сторінці українського парламенту, в понеділок, 6 березня, запланована зустріч П.Маурера з першим віце-спікером Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Іриною Геращенко.