Події

12:52 06.03.2017

Голова МКЧХ прибув в Україну

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер прибув в Україну з візитом, він відзначає сплеск інтенсивності збройних зіткнень на сході країни.

"Прибув із візитом в Україну. Вже майже три роки над жителями сходу України висить примара війни, зіткнення там знову посилюються", - написав П.Маурер у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у понеділок.

Як повідомляється на офіційній сторінці українського парламенту, в понеділок, 6 березня, запланована зустріч П.Маурера з першим віце-спікером Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Іриною Геращенко.

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