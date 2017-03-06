Україна втратила останнього представника в рейтингу 500 найбагатших людей світу від Bloomberg

Статки власника Групи "СКМ" Ріната Ахметова з 20 лютого 2017 року, згідно з оцінками Bloomberg, зменшилися майже на $1 млрд - з $4,44 млрд до $3,5 млрд.

Таке падіння призвело до того, що Україна втратила свого єдиного представника в рейтингу 500 найбагатших людей світу: Р.Ахметов на 6 березня посідає 528-му позицію.

Максимальну оцінку статкам власника "СКМ" Bloomberg давав на початку 2013 року - $22,4 млрд, і тоді український бізнесмен випереджав усіх на пострадянському просторі.

На початок 2014 року цей показник опустився приблизно до $12,8 млрд, з деякими змінами утримуючись на цьому рівні до вересня 2014 року, після чого розпочалося його поступове падіння. Кілька разів - наприкінці 2015 року і в травні-червні 2016 року - Bloomberg уже оцінював статки Р.Ахметова нижче за $4 млрд, проте колишніми мінімумами були $3,82-$3,84 млрд.

Згідно з рейтингом на 6 березня, список 500 найбагатших людей світу очолює засновник Microsoft Білл Гейтс із $85,6 млрд, за яким йдуть голова інвесткомпанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет із $78,9 млрд та засновник Amazon.com Джефф Безос із $73,5 млрд.

Для потрапляння до рейтингу Bloomberg-500 статки на сьогодні мають перевищувати $3,61 млрд. Колись за це могли поборотися такі українські бізнесмени, як Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Вадим Новинський, деякі оцінки статків яких перевищували $4 млрд, проте останніми роками вони сильно впали і тепер становлять трохи більше ніж $1 млрд.

Компанія "СКМ" - професійний інвестор, керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній та фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіабізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глинодобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні та транспортному бізнесі. 100% акцій "СКМ" належать бізнесмену Рінату Ахметову.

До групи "СКМ" входять компанії "Метінвест" (ДМК) і ДТЕК (енергетика), банк ПУМБ, страхові компанії АСКА та "АСКА-Життя", "Укртелеком", телекомунікаційна група Vega, "Медіа група Україна", "ЕСТА Холдинг" (нерухомість), "Український Рітейл" (роздрібна торгівля), UMG (виробництво мінеральної сировини), "Паралель" (оператор ринку нафтопродуктів), "Харвіст" (сільське господарство), машинобудівний холдинг Corum Group, транспортний холдинг "Портінвест" та інші.