Події

14:14 06.03.2017

ДКБ "Південне" Нацгвардія охоронятиме як важливий держоб'єкт

Уряд України вніс держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля" (КБП, Дніпро) до переліку важливих державних об'єктів, які підлягають охороні Національною гвардією.

Це закріплено постановою Кабміну №106 від 1 березня, що вносить зміни до постанови №628 від 12 листопада 2014 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, КБП буде забезпечене держохороною, "оскільки входить до переліку об'єктів держвласності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави".

ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля" - основний науковий центр України, що має передові космічні технології, вагома частина продукції та послуг компанії постачається на експорт, зокрема до країн ЄС та США.

До затвердженого в листопаді 2014 року переліку держоб'єктів, які підлягають держохороні Нацгвардією, входять насамперед об'єкти ядерної інфраструктури України.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін уповноважив Міністерство з питань окупованих територій визначати перелік дозволених до перевезення фізичними особами через лінію зіткнення товарів

Голова МКЧХ прибув в Україну

Суд відхилив клопотання про відвід судді, який обирає запобіжний захід Насірову

Міжнародний суд ООН у понеділок заслухає українську сторону за позовом проти РФ

Ситуацію з блокування залізниці в Конотопі врегульовано

ОСТАННЄ

Ремонтні бригади здійснюють візуальне обстеження пошкодженої лінії електропередач поблизу Авдіївки

Центр протидії корупції подав до суду на СБУ через засекречення декларацій посадових осіб

Україна втратила останнього представника в рейтингу 500 найбагатших людей світу від Bloomberg

Україна просить застосувати тимчасові заходи проти Росії для захисту цивільного населення

Клопотання про обрання Насірову запобіжного заходу буде розглянуто в понеділок пополудні - НАБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА