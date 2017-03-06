ДКБ "Південне" Нацгвардія охоронятиме як важливий держоб'єкт

Уряд України вніс держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля" (КБП, Дніпро) до переліку важливих державних об'єктів, які підлягають охороні Національною гвардією.

Це закріплено постановою Кабміну №106 від 1 березня, що вносить зміни до постанови №628 від 12 листопада 2014 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, КБП буде забезпечене держохороною, "оскільки входить до переліку об'єктів держвласності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави".

ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля" - основний науковий центр України, що має передові космічні технології, вагома частина продукції та послуг компанії постачається на експорт, зокрема до країн ЄС та США.

До затвердженого в листопаді 2014 року переліку держоб'єктів, які підлягають держохороні Нацгвардією, входять насамперед об'єкти ядерної інфраструктури України.