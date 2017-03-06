Ремонтні бригади здійснюють візуальне обстеження пошкодженої лінії електропередач поблизу Авдіївки

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб заявляє, що ремонтні бригади здійснюють візуальне обстеження лінії електропередач біля м. Авдіївки Донецької області, пошкодженої під час обстрілу в неділю.

"Ремонтні бригади вийшли для проведення візуального обстеження лінії електропередач", - йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому на його сторінці в соціальній мережі Twitter у понеділок.

Згідно з повідомленням, наразі місце пошкодження лінії не встановлено.

Як повідомлялося, за даними голови Донецької обладміністрації Павла Жебрівського, лінія електропередач, що живить місто, була пошкоджена близько 16:00 у суботу. ЛЕП, що живить Авдіївку забезпечує також енергопостачання Донецької фільтрувальної станції (ДФС), яка обслуговує не лише Авдіївку, а й підконтрольні бойовикам Ясинувату та частину Донецька.

П.Жебрівський у суботу також повідомив, що готується заявка, яку буде направлено російській стороні в СЦКК, "щоб вийти на відновлення" ЛЕП.