Події

15:02 06.03.2017

Підозру Насірову було вручено в рамках закону - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України зазначають, що діяли у рамках закону, вручаючи відстороненому від посади на час слідства главі Державної фіскальної служби Роману Насірову повідомлення про підозру в скоєнні злочину.

"На момент вручення повідомлення про підозру глава ДФС перебував у притомному стані і не потребував невідкладної медичної допомоги, що було пізніше підтверджено офіційними висновками комісії лікарів. Жодних документів, які б свідчили про зворотнє, стороною захисту надано не було. До того ж, оскільки вручення повідомлення про підозру є процесуальною, а не слідчою дією, на неї не поширюється норма про заборону вчинення у проміжок з 22:00 до 6:00", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці НАБУ в соцмережі Facebook у понеділок.

У бюро також зазначають, посилаючись на норми Кримінально-процесуального кодексу, що письмове повідомлення про підозру має бути вручене особі в день його складання слідчим або прокурором, і невручення Р.Насірову цього документа 2 березня суперечило б вимогам процесуального законодавства.

У НАБУ нагадали, що будь-яке обмеження свободи підозрюваного можливе лише після складання протоколу про його затримання, що в ситуації з главою ДФС було зроблено о 23:50 2 березня.

"Таким чином, детективи бюро та прокурори САП діяли у чіткій відповідності до норм КПК України. За таких обставин будь-які спроби поставити під сумнів законність повідомлення про підозру главі ДФС у вечірній час 2 березня в НАБУ розглядаються як маніпулятивні та як такі, що свідчать або про недостатню правову обізнаність коментаторів, або про їхній свідомий намір ввести суспільство в оману", - резюмується в заяві.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 2 березня ввечері оголосили Р.Насірову про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу та здійснили його затримання в лікарні "Феофанія". 3 березня Кабінет Міністрів відсторонив Р.Насірова від посади глави ДФС.

У неділю Солом’янський суд на не зміг обрати Р.Насірову запобіжний захід. Як повідомила прес-секретар Солом’янського райсуду Яна Квітченко, клопотання адвокатів про відвід судді Солом’янського районного суду м. Києва Олександра Бобровника буде розглянуто в понеділок, 6 березня.

Опівночі закінчився термін тримання Р.Насірова під вартою, проте він не покидав будівлі суду, яку заблокували активісти Автомайдану.

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