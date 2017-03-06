Події

15:13 06.03.2017

Інваліди та поранені в АТО зможуть самі визначати санаторій для реабілітації

Кабінет Міністрів України дозволив інвалідам і пораненим під час антитерористичної операції (АТО) самостійно визначати санаторій для проходження санаторно-курортного лікування.

Згідно з постановою №110 від 1 березня, уряд встановив, що путівки для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції закуповуватимуть на підставі тристоронньої угоди. Людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління соціального захисту, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода, на підставі якої передбачено безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.

Гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щорічно Міністерством соціальної політики за погодженням із Міністерством фінансів.

Перелік базових послуг, які мають надаватися особам відповідно до медичних рекомендацій та входять у вартість путівки, затверджуватиме Мінсоцполітики.

Узяття на облік для отримання путівки відбувається на підставі заяви та довідки, яку необхідно оновлювати не рідше ніж раз на три роки.

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