"Автодороги України" мають намір у 2017 р. придбати понад 200 од. зимової техніки

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає 250 млн грн на закупівлю нової техніки для зимового утримання доріг і, окрім цього, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився додатково передбачити 500 млн грн для збільшення автопарку облавтодорів.

Як повідомила прес-служба ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", за ці кошти компанія планує закупити понад 200 одиниць нових комплексних дорожніх машин і навісного обладнання для них. Перевагу при покупці надаватимуть українським виробникам, а обладнання для солерозподілення, швидше за все, буде європейське.

"Зараз ми вивчаємо всі пропозиції. На сьогодні вже розроблені технічні вимоги і необхідну тендерну документацію. Залишилися бюрократичні деталі: погодити виділення коштів на всіх відповідних відомствах",- процитовано в повідомленні слова голови ПАТ Артема Гриненка.

Використовувати нову техніку залпановано, передусім, на головних магістралях країни з урахуванням важливості дорожніх артерій і інтенсивності руху.

Як повідомлялося, минулого тижня "Укравтодор" та Міністерство інфраструктури підписали план заходів з реформування ДАК "Автомобільні дороги України". Документ передано для ознайомлення в уряд. Офіційний старт виконання запланованих заходів уже розпочато, зазначені відомства, в свою чергу, контролюватимуть процес.