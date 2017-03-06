І. Геращенко і президент МКЧХ обговорили ініціативу створення механізму пошуку зниклих безвісти і роботу КПВВ

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко і президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер в понеділок на зустрічі в Києві розглядали ситуацію щодо зниклих безвісти на Донбасі і утримуваними в ОРДЛО.

"Зустрілася з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Мауером. Подякувала за зусилля МКЧХ з підтримки громадян і територій, постраждалих він конфлікту", - написала І. Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що Україна в рамках гуманітарної роботи підгрупи в Мінську наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих безвістb і звільнення заручників. "Не було жодної з 50 зустрічей у Мінську, де б не порушувалося це питання. І немає пояснення, чому українські в'язниці відкриті для МКЧХ та інших міжнародних місій, зате залишаються закритими на окупованих територіях і в РФ, де є українські політв'язні. Чому МКЧХ не дозволяють відвідати українців в ОРДЛО, передати їм листи або посилки від родичів. Також ОРДЛО проти залучення МКЧХ до процесу звільнення заручників", - висловила обурення І. Геращенко.

Крім того, представник у гуманітарній підгрупі нагадала, що українська сторона пропонувала, щоб спільна місія МКЧХ та комітет ООН з прав людини зібрали заяви тих людей, які є в списках ОРДЛО на звільнення, але готові залишитися на контрольованих українською владою територіях. "Але на цьому етапі цю місію виконуватиме лише представництво ООН з прав людини, так домовилися в Мінську. Робимо все, щоб цей етап був пройдений швидше і відкрив шлях до звільнення незаконно утримуваних українців", - додала вона.

І. Геращенко також наголосила, що Україна підтримує ініціативу МКЧХ щодо створення механізму для пошуку зниклих безвісти і додаткових механізмів і важелів для захисту критичної інфраструктури.

Крім цього, сторони обговорили питання роботи КПВВ, гуманітарні проекти та удосконалення законодавства у сфері захисту сімей зниклих безвісти.