Прокуратура ініціювала ревізію "Укрнафти" в рамках справи про підозри до глави "Нафтогазу"

Прокуратура Києва направила Державній аудиторській службі для виконання визначення слідчого судді Печерського райсуду Києва про надання дозволу на проведення ревізії ПАТ "Укрнафта" з 6 березня в рамках справи про підозри до голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як йдеться в матеріалах прокуратури, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", у рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого ще 20 травня 2016 року, було встановлено відсутність належних кроків з боку А. Коболєва як глави НАК і голови наглядової ради "Укрнафти" щодо повернення цієї компанії під державний контроль.

На думку прокуратури, глава "Нафтогазу", зловживаючи службовим становищем, не домігся усунення від виконання обов'язків голови правління "Укрнафти" Пітера Ванхеке, членів правління Володимира Пустоварова і Олексія Куща, "чим завдав державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді збільшення податкового боргу ПАТ "Укрнафта" на 5,49 млрд грн".

Прокуратура нагадує, що за валового прибутку "Укрнафти" за 2015 рік в 16,45 млрд грн її чистий збиток становив 5,69 млрд грн. Правоохоронне відомство пояснює такий результат фінансовими витратами на 13,57 млрд грн, не пов'язаними з прямою діяльністю компанії.

Було встановлено, що "Укрнафта" видала передоплат на 6,5 млрд грн на купівлю нафтопродуктів з обумовленим терміном поставки у грудні 2018 року і реалізувала сиру нафту на 7,1 млрд грн з терміном оплати в грудні 2016 року. У результаті компанія не змогла погасити заборгованість перед держбюджетом, яка на кінець 2015 року досяг 10 млрд грн.

Прокуратура вказує, що під час слідства виникла необхідність у позаплановій виїзній перевірці "Укрнафти".

Як повідомлялося, акціонери "Укрнафти" на зборах 22 липня 2015 року замість П. Ванхеке обрали новим головою компанії Марка Роллінза, однак виконання обов'язків він розпочав лише наприкінці вересня. Повноваження В. Пустоварова і О. Куща були припинені ближче до кінця 2015 року, проте В. Пустоваров з 22 грудня 2015 року до 16 січня 2016 року був в. о. голови правління.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми приватними акціонерами Приватбанку, – порядку 42% акцій.

Податковий борг "Укрнафти" до теперішнього часу становить близько 12,8 млрд грн.