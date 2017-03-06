Події

17:57 06.03.2017

Переміщення українських в'язнів з Криму на материкову частину України відбудеться найближчим часом

У Женеві в рамках проведення Щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інституцій з прав людини (GANHRI) відбулася зустріч уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

"Під час зустрічі омбудсменів особлива увага приділялася питанню реалізації попередніх домовленостей сторін, зокрема, переміщення українських громадян, які відбувають покарання на території АР Крим, в інші установи для подальшого відбування покарання на території материкової України", - повідомила прес-служба українського омбудсмена в понеділок.

У відомстві нагадали, що під час зустрічі в червні 2016 року омбудсмени України і РФ домовилися про переміщення 18 укладених з місць несвободи АР Крим на материкову частину України для подальшого відбування покарання.

"В. Лутковська і Т. Москалькова під час зустрічі обговорили шляхи якнайшвидшої технічної реалізації попередніх домовленостей такого переміщення, розглянули виконання процедури переміщення відповідними державними органами обох держав тощо. Омбудсмени України і РФ повідомили, що це переміщення відбудеться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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