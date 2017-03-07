США припиняють на 120 днів прийом біженців - указ Трампа

Президент США Дональд Трамп призупинив на 120 днів прийом біженців і доручив своїй адміністрації за цей термін переглянути процедуру надання статусу біженця в Сполучених Штатах.

Як зазначається в тексті нового імміграційного указу Д. Трампа, "держсекретар призупинить в'їзд біженців у США за програмою USRAP (United States Refugees Admission Program - чинна в країні програма прийому біженців - ІФ), а міністр внутрішньої безпеки призупинить рішення за заявами з проханням про статус біженця на 120 днів з моменту набутття чинності цього указу".

У документі наголошується, що протягом 120 днів держсекретар разом з міністром внутрішньої безпеки, після консультацій з директором національної розвідки, повинні провести огляд правил і визначити, чи не завдадуть вони шкоди безпеці США.

В указі наголошується, що нові правила не стосуватимуться тих, хто вже подав заяву на надання статусу біженців.