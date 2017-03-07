Події

09:22 07.03.2017

Суд заарештував Насірова з правом застави в 100 млн грн

Суд прийняв рішення про призначення усуненому від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу.

"Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень", - повідомляє "Українська правда".

Як повідомлялося, з вечора суботи з перервами Солом'янський райсуд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову.

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