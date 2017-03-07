Події

13:30 07.03.2017

До полудня Авдіївка все ще знеструмлена, незабаром може закінчитися і вода

Станом на 12.00 вівторка в Авдіївці (Донецька область) відсутнє електропостачання, однак вода в будинках місцевих жителів ще є, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін.

"У результаті обстрілу світла знову немає. Вода все ще є, однак, я думаю, що скоро її не буде, оскільки в будинках жителів та вода, яка була раніше, закачана в резервуари. Стабільного водопостачання вже немає гарантій, що електропостачання буде відновлено найближчим часом, у нас так само немає", – сказав він агентству у вівторок.

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС затвердила поправки про посилення контролю на зовнішніх кордонах Шенгенської зони

Україна має залучити міжнародне співтовариство до перекриття каналів постачання зброї на Донбас - Луценко

Глава внутрішньої безпеки ДФС заявив про відставку

Представництво ЄС вказало на необхідність створення незалежного Антикорупційного суду в Україні

Кабмін звільнив першого заступника голови правління Пенсійного фонду Шамбіра і призначив його заступником міністра соцполітики

ОСТАННЄ

Польська служба фінансового нагляду підозрює депутата Дзензерського у шахрайстві

Шахтарі "Львіввугілля" припинять відвантажувати вугілля з 9 березня, якщо їхні вимоги не будуть виконані – Волинець

На космодромі Куру відбувся успішний запуск легкої ракети Vega, двигун якої зроблений на заводі "Південмаш"

Один український військовий загинув, п'ятеро поранені за добу в зоні АТО

Українці у лютому продали валюти на $86 млн більше, ніж купили

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа ковриков компьютерных
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА