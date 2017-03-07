До полудня Авдіївка все ще знеструмлена, незабаром може закінчитися і вода

Станом на 12.00 вівторка в Авдіївці (Донецька область) відсутнє електропостачання, однак вода в будинках місцевих жителів ще є, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін.

"У результаті обстрілу світла знову немає. Вода все ще є, однак, я думаю, що скоро її не буде, оскільки в будинках жителів та вода, яка була раніше, закачана в резервуари. Стабільного водопостачання вже немає гарантій, що електропостачання буде відновлено найближчим часом, у нас так само немає", – сказав він агентству у вівторок.