Події

13:38 07.03.2017

На космодромі Куру відбувся успішний запуск легкої ракети Vega, двигун якої зроблений на заводі "Південмаш"

На космодромі Куру на узбережжі Атлантичного океану відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega, одна зі сходинок двигуна якої зроблена українським ДП "ВО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова", повідомив президент України Петро Порошенко.

"Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія, розроблений Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" та виготовлений Державним підприємством "ВО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова", - написав П. Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Президент зазначив, що це вже дев'ятий запуск у рамках програми Vega і перший у 2017 році.

Гвіанський космічний центр – космодром, розташований в департаменті Французька Гвіана в північно-східній частині Південної Америки на узбережжі Атлантичного океану між містами Куру і Синнамарі.

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