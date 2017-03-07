Росія не вбачає підстав для тимчасових заходів із боку Міжнародного суду ООН

Російська сторона в процесі в Міжнародному суді ООН (Гаага, Нідерланди) не вбачає підстав для застосування стосовно неї тимчасових запобіжних заходів, на яких наполягає Україна.

"Росія повністю дотримується своїх зобов'язань щодо обох справ. Це означає, що стосовно нас не мають бути застосовані тимчасові заходи, як було допущено вчора Україною. Ми не вбачимо ні правових, ні фактичних підстав для таких заходів", - сказав директор правового департаменту МЗС РФ Роман Колодкін, що представляє РФ в Міжнародному суді.

Представник РФ також зазначив, що українська сторона намагається "вмішувати суд у відносини Росії та України, які лежать поза юрисдикцією цієї справи".

Ще один представник російської сторони - юрист Самуель Вордсворт зазначив, що у зазначених напередодні Україною фактах причетності Росії до знищення літака рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року не були представлені підстави збивати саме цивільний літак.

"Має бути усвідомлення, що "Бук" постачається саме для атаки на цивільний літак. Але Україна стверджує лише, що він був поставлений із Росії, і нічого більше", - зазначив він.

У свою чергу голова департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС РФ Ілля Рогачов поінформував про те, що Росія не причетна до постачання озброєнь на Донбас. "Головне джерело зброї, що опинилася у повстанців, - це запаси радянських часів, які були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу і опинилася у повстанців...", - додав дипломат.

У свою чергу в Києві назвали виступ російської сторони в суді ООН маніпуляціями та брехнею.

"Сьогодні в Гаазі виступає РФ. Той самий наратив, маніпуляції, брехня. І відчувається страх відповідальності. Але все в життя, як бумеранг", - написала речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко зазначила, що твердження російської сторони про те, що зброя лежала в шахтах, брехливе і нелогічне. "Згідно з цією логікою, там лежав і "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг"... у шахтах лежать новітні "Гради", "Буратіно" та інша смертоносна зброя, тому в шахти не пускають місію СММ ОБСЄ" - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Конспектуємо, це важливо для розвінчування кожного слова російської брехні. І як важливо, що цю брехню, яку сміють озвучувати московські брехуни тепер у суді, чує весь світ", - додала І.Геращенко.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України відбудуться 6-9 березня 2017 року.