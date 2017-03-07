Події

16:39 07.03.2017

Росія відмовиться виконувати рішення Міжнародного суду ООН

Російська Федерація найімовірніше відмовиться виконувати положення рішення Міжнародного суду ООН за позовом України, вважає посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010 рр.), уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008 р.) Володимир Василенко.

"Найімовірніше Росія відмовиться виконувати ті положення рішення, які фіксуватимуть зобов'язання Росії як правопорушника... Це держава, яка налаштована на підривання міжнародного правопорядку, яка не розуміє мови права, яка керується правом сили", - сказав В.Василенко на прес-конференції в Києві у вівторок.

Він також зазначив, що задоволення позовних вимог у повному обсязі не є сталою судовою практикою.

"Західні цивілізації мають нарешті усвідомити природу держави, яка загрожує не лише Україні, а й усьому цивілізованому світу, і застосувати до цієї держави міжнародно-правові санкції", - уточнив дипломат.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Слухання в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) за позовом України для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України відбудуться 6-9 березня 2017 року.

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