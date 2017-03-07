Події

17:37 07.03.2017

Перевізники заблокували трасу Київ-Одеса в районі Умані

Міжнародна траса М-05 Київ-Одеса заблокована протестувальниками в обох напрямках у районі м. Умані Черкаської області в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", біля повороту на Умань в Черкаській області невідомі заблокували проїзд транспорту трасою, внаслідок чого на ній утворився затор.

За словами працівників поліції, які розвертають автомобілі неподалік місця блокування, акцію організували перевізники, однак не уточнили які саме. На дорозі стоїть поліцейський патрульний автомобіль, учасників блокади не видно. Деякі автомобілісти, незважаючи на заборону поліції, проїжджають повз патруль.

Користувачі в соцмережах пишуть, що траса М-05 у районі Умані заблокована фурами. Більш детальної інформації наразі немає.

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