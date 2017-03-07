Гройсман: Україна через блокаду на Донбасі щомісяця втрачає 2-4 млрд грн

Втрати України через енергетичну блокаду на Донбасі щомісяця становлять 2-4 млрд грн, наголошує прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Блокада відбувається винятково, на мій погляд, в інтересах Російської Федерації. (…) Сьогодні 2-4 млрд (грн) щомісяця ми втрачаємо. Це сьогодні ціна втрат", - сказав глава уряду журналістам у Вінниці, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

Він указав на технологічну важливість антрацитового вугілля для України: "Третина електроенергії в Україні виробляється з вугілля: частина - з антрацитового, яке не видобувається на підконтрольній території, частина - з вугілля марки "Г", яке видобувається на підконтрольній території. Крім того, антрацитове вугілля необхідне для потреб українській металургії, у сфері якої працюють 300 тис. осіб".

В. Гройсман зазначив, що за відсутності постачань необхідного вугілля підприємства можуть закуповувати його тільки в США або Російській Федерації.

"Якщо хтось вважає, що вугілля треба придбати в Російській Федерації, я категорично проти, тому що це і є торгівля з країною-ворогом, куди ми, українці, маємо заплатити валюту для того, щоб купити товар, від якого ми серйозно залежні", - зазначив він.

Крім того, глава уряду виступив проти "будь-якої торгівлі на крові" і проти будь-якої контрабанди.