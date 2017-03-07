НБУ ініціюватиме санкції до "дочки" Сбербанку в Україні

Національний банк України ініціюватиме застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк", якщо підтвердиться інформація про готовність материнського банку здійснювати обслуговування осіб-власників паспортів невизнаних "ДНР" і "ЛНР".

"У разі підтвердження цієї інформації НБУ ініціюватиме перед РНБО (Радою національної безпеки і оборони) питання про застосування санкцій до ПАТ "Сбербанк", - йдеться в повідомленні Нацбанку у вівторок.

Регулятор нагадав, що відповідно до статті закону "Про санкції" рішення щодо застосування санкцій стосовно окремих юридичних осіб приймає РНБО, їх вводять у дію указом президента України.

Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив за закриття українського Сбербанку і висунув вимогу щодо якнайшвидшого запровадження санкцій до нього з боку НБУ з огляду на рішення "материнського" Сбербанку Росії приймати як документ, що засвідчує особу, паспорти т. н. "ДНР"/"ЛНР".

"Скільки треба часу НБУ, щоб запровадити санкції стосовно Сбербанку Росії, що працює в Україні? Вважаю за необхідне негайну реакцію НБУ!" - написав глава МВС на своїй сторінці в Facebook.

На думку міністра, не може провадити роботу в Україні банк, що підтримує засуджене світовою спільнотою визнання документів маріонеткових режимів та анексію українських територій.

"Сбербанк Росії має припинити свою роботу в Україні! Нафіг з пляжу!", - заявив А.Аваков.

У свою чергу в Сбербанку (Київ) агентству "Інтерфакс-Україна" заявили, що фінустанова "є українським комерційним банком, працює строго за законодавством України і ці паспорти не обслуговує".

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.