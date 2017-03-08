Події

11:22 08.03.2017

Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції", ухвалений Верховною Радою 8 лютого 2017 року, повідомляє в середу прес-служба глави держави.

Угоду про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції було підписано 27 червня 2016 р. у Брюсселі.

Метою угоди є посилення співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю та тероризмом.

Набуття документом чинності вдосконалить співпрацю між Україною та Євроюстом та сприятиме координації розслідувань, які проводяться на території України та держав-членів ЄС.

Компетентним органом для виконання положень цієї угоди в Україні визначено Генеральну прокуратуру України.

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