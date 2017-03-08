Події

11:56 08.03.2017

Централізоване електропостачання Авдіївки відновлено

Станом на 7:00 середи централізоване електропостачання Авдіївки відновлено, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м, з якого здійснюватиметься подання води населенню за графіком", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції за умови гарантування безпеки працівників.

Раніше, 5 березня, внаслідок бойових дій стався обрив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого було припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

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