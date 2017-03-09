МКЧХ направив на непідконтрольну територію Донбасу 12 вантажівок з продуктами

Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд на неконтрольовану Києвом територію Донбасу пройшли 12 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 226 тонн", - зазначено в повідомленні Держприкордонслужби в четвер.

Крім того, як повідомляється, у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО, вранці в четвер на КПВВ "Майорськ" перебували 80 автомобілів на в'їзд і 45 на виїзд; "Маріїнка" – 250 на в'їзд і 50 на виїзд; "Новотроїцьке" – 100 на в'їзд і 30 на виїзд; "Гнутове" – 100 на в'їзд і 15 на виїзд.

На цей час всі КПВВ працюють у штатному режимі.