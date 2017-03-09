Події

11:11 09.03.2017

В Одеській області невідомі вивантажили 8 фур сміття зі Львова

Невідомі в ніч на четвер вивантажили без дозволу вісім фур сміття зі Львова на звалищі в с. Мологів Білгород-Дністровського району Одеської області.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" депутат Одеської облради Ірина Ковалиш, до округу якої входить цей населений пункт, звалище в районі с. Мологів не охороняється вночі, тому фури змогли безперешкодно заїхати туди.

Депутат також наголосила, що жодних дозволів на завезення сміття ні місцева влада, ні громада села не давали.

Зараз на місці інциденту працює поліція.

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