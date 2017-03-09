Події

14:10 09.03.2017

У Держслужбі з питань праці очікують ухвалення нового КЗПП у першій половині року

У Державній службі з питань праці сподіваються, що Верховна Рада України в першому півріччі 2017 року прийме новий Кодекс законів про працю (КЗПП).

"Ми сподіваємося, що в цьому півріччі все-таки буде прийнятий новий Трудовий кодекс і максимально будуть враховані інтереси всіх...", - сказав голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час презентації публічного звіту діяльності Служби за минулий рік у четвер у Києві.

Він зазначив, що співробітники його відомства активно працюють над підготовкою проекту нового кодексу.

Р. Чернега висловив упевненість, що новий КЗПП "буде досить збалансованим документом, який буде максимально враховувати... всі пропозиції від учасників соціального і ділового ринку".

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