Співробітники газової служби у Дніпропетровській області обдурили громадян на сотні тисяч гривень

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області спільно з прокуратурою області та слідчим управлінням обласної поліції викрили та припинили діяльність злочинної схеми, яку налагодили працівники газової служби.

Як повідомляє в четвер прес-центр Нацполіції у Дніпропетровській області, до складу групи увійшли семеро осіб газової служби м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, троє з яких безпосередньо організували незаконну діяльність через відключення від газопостачання і начебто узаконення газових приладів, працівники вимагали від громадян грошових коштів.

"Так, протягом 2015-2016 років у приміщеннях громадян працівники цього підрозділу проводили інвентаризацію приладів газифікації. Виявивши порушення, пропонували їм вирішити цю проблему. Вартість "питання" коливалася від 1000 до 1700 гривень з квартири. Якщо ні - відключення від газопостачання. Крім того, вони запевняли власників квартир в тому, що до цієї суми також включено вартість узаконення газового обладнання та прискорена процедура оформлення документації на газові прилади. Однак, ніякого узаконення не було. Гроші просто йшли в кишені чиновників", - повідомляється в прес-центрі Нацполіції.

Зловмисники проводили інвентаризацію в багатоквартирних будинках в різних районах міста і встигли обдурити велику кількість жителів - досудовим розслідуванням встановлено і доведено понад 100 епізодів злочинних дій, що заподіяли шкоду в сумі майже 175 000 грн.

Поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів справи, офісах газової служби та підрядних їй товариств та вилучили понад $8 тис, 36, 5 тис грн вогнепальної зброї, магазин і боєприпаси, газові пломби, печатки, документи фінансово-господарської діяльності, а також чорнові записи, що підтверджують організацію злочинної групи.

Наразі всім учасникам корумпованої схеми повідомлено про підозру за ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження направлені до суду, а працівникам газової служби, які обдурили громадян, загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.