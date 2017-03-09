СБУ оголосила підозру полковнику ЗС РФ і українцю в обстрілі блокпосту під Волновахою, що спричинило загибель 12 цивільних два роки тому

Слідчі Служби безпеки України направили повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого злочину громадянину Росії, військовослужбовцю ЗС РФ, і громадянинові України в рамках розслідування про обстрілі мирних жителів під Волновахою в 2015 р., повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

"Ми витратили майже два роки, що б зібрати докази, частину з яких вам сьогодні продемонстровано, для того, що б встановити осіб, причетних до цього злочину, що б ідентифікувати їх. Під процесуальним керівництвом Генпрокуратури нам вдалося отримати докази, які стали підставою для повідомлення про підозру конкретним особам, а саме, громадянину РФ, військовослужбовцю полковнику Анатолію Синельникову і громадянину України Юрію Шпакову", - повідомив на брифінгу в четвер у Києві представник СБУ Віталій Майко.

Він уточнив, що повідомлення про підозру було направлено цим особам поштою за місцем їх реєстрації.

У свою чергу перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук повідомив на брифінгу, що матеріали у цій справі було передано українській делегації для подання в Міжнародному суді ООН в Гаазі з позовом про притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Д. Сторожук повідомив, що безпосередньо до обстрілу блокпоста причетні три мобільні групи так званого реактивного дивізіону "Ангели пекла" 5-ї окремої мотострілкової бригади, 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".

"Слідство встановило кожну особу, яка входила до складу цієї бригади", - сказав перший заступник генпрокурора.

Заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков зазначив, що йдеться про кілька десятків осіб.

"Ще до поїздки нашої делегації до суду (Міжнародний суд ООН – ІФ.), вони вже мали цю інформацію. На сьогоднішній день ми повідомляємо про це в Україні, що ми вже готові направляти цю інформацію до нашого суду, в рамках нашого судочинства. Це буде спеціальний порядок у рамках заочного засудження", - сказав Д. Сторожук.

За його словами, є проблеми з оголошенням у Міжнародний розшук російського полковника. "Але я впевнений, що ця позиція зміниться після розгляду доказової бази в міжнародних судах, зокрема, коли таку справу розглядає прокурор Міжнародного кримінального суду. Ця інформація є в української делегації, і вона її використовує", - сказав перший заступник генпрокурора України.

Як повідомлялося, трагедія під Волновахою сталася 13 січня 2015 року. Унаслідок обстрілу пасажирського автобуса загинули 12 людей, ще 18 дістали поранення. Одразу після обстрілу бойовики повідомили, що нібито знищили український блокпост під Волновахою, де загинули 11 осіб. Пізніше це повідомлення було видалено. Після цього незаконні збройні формування заявили, що не причетні до обстрілу автобуса під Волновахою. Водночас українські силовики і президент України Петро Порошенко звинуватили бойовиків в загибелі людей під Волновахою.