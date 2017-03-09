У пологових будинках Києва та Харкова запущено пілотний проект, що дозволяє отримувати документи реєстрації новонароджених ще в пологовому будинку

Батьки новонароджених українців можуть ще в пологовому будинку отримати документи не лише про народження дитини, але і про її реєстрацію, цей проект поки що пілотний у пологових будинках Києва та Харкова, але незабаром буде всеукраїнським, інформує міністр юстиції України Павло Петренко.

"Упродовж останніх двох років український Мін'юст запровадив такий сервіс, як отримання свідоцтва про народження без черги і бюрократії - у пологовому будинку. Зараз 474 пологових будинки по всій країні надають таку послугу, за минулий рік 116 тисяч українських новонароджених отримали такі документи... Сьогодні презентуємо нову послугу Мін'юсту - це можливість зареєструвати місце проживання дитини, отримавши документи в пологовому будинку", - розповів міністр журналістам під час вручення таких документів в одному з пологових будинків Києва парам, у яких народилася дитина.

За його словами, це проста процедура порівняно з необхідністю отримання таких документів через міграційну службу, що потребує місяці часу. "Думаю, що ця послуга також буде загальнонаціональною протягом найближчого року", - сказав П. Петренко.

Він додав, що поки що цю послугу в пілотному режимі надаватимуть у пологових будинках Києва та Харкова. Він також повідомив, що найближчим часом буде запущено ще один пілотний проект спільно з Міністерством соціальної політики - можливість отримання допомоги на дитину через інтернет, за допомогою онлайн-сервісів.