Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "СТБ" на 1,65 млн грн через шкідливий для дітей контент

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ПрАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ" на 1,65 млн грн через наявність у його ефірі інформації, яка може зашкодити неповнолітній аудиторії.

"Під час позапланової перевірки Національна рада зафіксувала, що окремі анонси передач і епізоди передач "МайстерШеф", "Хата на тата", "Битва екстрасенсів", "Один за всіх", що містять сцени жорстокості, насильства, непристойні слова та жести тощо, транслювалися в доступний для дітей час. Загалом ці передачі могли переглядати в різний час від 17,8 тис. до 819 тис. підлітків", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook член Нацради Сергій Костинський.

Він додав, що ці епізоди, на думку експертів Асоціації психологів України, Жіночого консорціуму України, Незалежної медійної ради та Громадської ради при Нацраді, формують звикання дітей до проявів жорстокості, насильства, брутальних висловів, що може призвести до тяжких психічних наслідків.

С. Костинський нагадав, що минулого року за аналогічні порушення телеканал отримав від регулятора санкцію "попередження".

Телеканал "СТБ" входить до найбільшої в Україні медіагрупи StarLightMedia, куди входять також телеканали ICTV, "Новий канал", М1, М2, QTV. У 2015 р. сумарна частка телеперегляду каналів StarLightMedia в аудиторії 14-49 років з урахуванням телеканалів М1, М2 і QTV становила 27,33%, що майже в 1,5 раза вище за показник найближчого конкурента.