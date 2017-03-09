Рішення щодо тимчасових заходів стосовно РФ може бути ухвалене Міжнародним судом ООН до кінця квітня

Українська сторона розраховує на ухвалення Міжнародним судом ООН у Гаазі (Нідерланди) рішення щодо запровадження тимчасових заходів стосовно Росії до кінця квітня, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Його (рішення - ІФ) може бути прийнято, за нашими прогнозами, до кінця квітня точно", - сказала вона журналістам після засідання суду в четвер.

Заступник міністра також висловила сподівання на справедливе рішення суду.

"Мені здається, що весь світ нині перебуває на позиції України, і Росія має нести відповідальність за свої дії. Цей суд - це єдина судова інстанція, яка може притягнути Росію до відповідальності", - зазначила О.Зеркаль.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.