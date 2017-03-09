Події

18:14 09.03.2017

Прем'єр України вважає за необхідне створити умови для імпорту електроенергії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає важливим питанням створення умов для імпорту електроенергії, яке необхідно вирішити у рамках реформи енергоринку країни.

"Думаю, що кілька компонентів (необхідно реалізувати в енергосекторі - ІФ) - реструктуризація шахт і наведення там порядку, нові механізми торгівлі і створення умов імпорту (електроенергії) - буде позитивна історія", - наводить прес-служба слова прем'єра на зустрічі з експертами енергетичного ринку.

Як повідомлялося, нині Україна не імпортує електроенергії.

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