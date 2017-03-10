Події

10:36 10.03.2017

ДТЕК зупинив роботу своїх шахт в окупованих районах Донбасу

Енергохолдинг "ДТЕК" зупинив роботу своїх шахт, розташованих в окупованих районах Донбасу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ДТЕК.

"Шахти перебувають у режимі простою. Це пов'язано з неможливістю відвантаження вугілля", - зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, в окупованих районах Донбасу розташовані вугільні підприємства "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит" і "ДТЕК Комсомолець Донбасу".

ДТЕК - стратегічний холдинг, що здійснює управління операційними компаніями з активами в вуглевидобутку, тепловій енергетиці і дистрибуції, а також в альтернативній енергетиці та у видобутку газу. Чисельність співробітників ДТЕК - 118 тисяч осіб. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), акціонером якої є Рінат Ахметов.

"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії в структурі енергетичного холдингу "ДТЕК". До портфеля активів у вуглевидобутку, тепловій енергетиці і дистрибуції входять 31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик; 10 ТЕС і дві ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 ГВт; шість підприємств із дистрибуції електроенергії, що обслуговують 4,4 млн клієнтів.

На неконтрольованих Україною територіях, зокрема, розташовані вугільні "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" і "Комсомолець Донбас", а також Зуївська ТЕС, частина мереж "ДТЕК Донецькобленерго" і "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля".

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