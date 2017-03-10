Голова фракції "Народний фронт" вимагає від АМКУ переглянути рішення щодо концентрації VS Energy контрольного пакета "Чернівціобленерго"
Керівник депутатської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак вимагає від Антимонопольного комітету України (АМКУ) переглянути рішення щодо придбання ТОВ "ВС Енержі Інтернешнл Україна" понад 50% акцій енергопостачальної компанії "Чернівціобленерго".
"Під час війни з Росією віддавати одне з найбільших енергетичних підприємств Чернівецької області під контроль російського олігарха - це потрібно мати велику зневагу до своєї держави і, головне, до людей, які майже щодня гинуть від російських куль. Звернувся до АМКУ з вимогою переглянути ганебне рішення ", - написав він на своїй Facebook-сторінці.
М.Бурбак додав, що також звернувся до СБУ з проханням перевірити це рішення, а можливо, й інші рішення АМКУ, прийняті за стратегічними підприємствами.
Раніше АМКУ дозволив ТОВ "ВС Енержі Інтернешнл Україна" придбання понад 50% акцій енергопостачальної компанії ПАТ "Чернівціобленерго".
За даними системи розкриття інформації НКЦПФР, на сьогодні зазначене ТОВ володіє 45% акцій "Чернівціобленерго", ще 10% належить підприємству "ЛД-Україна".
За більш старими даними, власником 67% акцій "Чернівціобленерго" значилася VS Energy International N.V.
Бенефіціарами VS Energy, з активами в електроенергетиці, металургії, нерухомості та готельному бізнесі, є кілька російських підприємців, зокрема її пов'язують з депутатом Держдуми РФ Олександром Бабаковим.
VS Energy підконтрольні "Київобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Одесаобленерго", "Чернівціобленерго", "Севастопольенерго", група також має частки в "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго".