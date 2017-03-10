Події

12:36 10.03.2017

Кабмін схвалив підписання угоди з Туреччиною про взаємний в'їзд громадян за ID-картками

Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зазначив, що це буде перша така угода.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про намір підписати угоду під час його робочого візиту до Туреччини наступного тижня.

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