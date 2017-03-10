Події

12:42 10.03.2017

У Львівській області невідомі пошкодили пам'ятник Івану Франку

Невідомі зловмисники пошкодили пам'ятник видатному українському письменнику, вченому і громадському діячеві Іванові Франку в селі Лішня Дрогобицького району, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, 8 березня до них звернувся сільський голова села Лішня і повідомив, що минулої ночі невідомі зловмисники відрізали до зап'ястка праву руку пам'ятника Івану Франку.

Як встановили співробітники поліції, пам'ятник виготовлено з міді, злодії відрізали руку за допомогою ножиць для металу. Вага відрізаного елемента - близько 2 кг.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 КК України (крадіжка).

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