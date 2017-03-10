Екс-генконсул Грузії в Одесі підозрюється в заволодінні держкоштами та їх легалізації

Департамент з розслідування особливо важливих справ в економіці Генеральної прокуратури України повідомив про підозру колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Тимуру Нішніанідзе в заволодінні держкоштами в особливо великих розмірах, вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави.

"Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводу Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, повідомив про підозру колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Нішніанідзе Т. у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, і в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України", - написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Досудове розслідування встановило, що Т.Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими співробітниками консульства, з червня 2012 до листопада 2013 р. надала до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen і ін., розташованих в Києві та Одесі, що, відповідно, дає підставу повернення їм як іноземцям ПДВ.

"Таким чином, сумарна вартість" придбаного "співробітниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти має бути щодня понад 100 млн грн або понад 12 млн доларів США за відповідним курсом того часу. Безпосередньо собі Нішніанідзе Т. заявив і отримав до відшкодування ПДВ на суму понад 4 млн грн. Зазначені кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок і в подальшому зняті їм готівкою в банківських терміналах Одеси та Києва на особисті цілі", - на сторінці у Facebook розповіла Л.Сарган.

При цьому частину ПДВ у сумі майже 1 млн грн Т.Нішніанідзе відшкодував за здійснення покупок у періоди, коли він не перебував на території України і фізично купувати ніякі товари не міг. Більш того, частину покупок у ці періоди він нібито зробив у ТОВ "Майстер Компані", ТОВ "Еверест 1", ТОВ "ФФ Україна", які на час "придбання" господарської діяльності взагалі не здійснювали.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому генконсулу Грузії в Одесі запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі, визначеній законом.

Заступник голови Одеської обладміністрації Соломія Бобровська на своїй на сторінці у Facebook повідомила, що підозру було вручено майже опівночі. "Близько години зачитують склеєну з горем навпіл підозра, розповідають про" порушення "в трудовій діяльності в ранзі генконсула Тимур Нішніанідзе, насправді, хто не здогадався, за членство в команді Міхеїла Саакашвілі".

За даними С.Бобровської, рішення про обрання запобіжного заходу має обрати Печерський райсуд Києва, початок засідання о 14.00.