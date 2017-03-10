Порошенко підписав закони про ратифікацію договорів з Малайзією щодо видачі правопорушників і правової допомоги в кримінальних справах

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалені Верховною Радою закони "Про ратифікацію договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників" і "Про ратифікацію договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах".

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, згідно з першим законом Україна та Малайзія зобов'язалися видавати одна одній на запит відповідно до власного внутрішнього законодавства осіб, яких розшукує інша сторона з метою притягнення до кримінальної відповідальності або винесення чи виконання вироку.

Другий закон передбачає надання допомоги в розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ.

Як повідомлялося, обидва договори було підписано 4 серпня 2016 р. в м. Путраджая (Малайзія).

Закон №0128 "Про ратифікацію договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників" підтримали 233 українські парламентарі 22 лютого 2017 р.

"Ратифікація договору дозволить налагодити ефективну співпрацю між судами й іншими компетентними органами двох держав у процесі надання взаємної правової допомоги під час розслідування кримінальних справ і конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом", - заявила народний депутат фракції "БПП", голова підкомітету з питань євроатлантичної співпраці та євроінтеграції комітету із закордонних справ Світлана Заліщук на обговоренні законопроекту.

Закон №0129 "Про ратифікацію договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах" підтримали 235 українських парламентарів 22 лютого 2017 р.

"Договір передбачає новий порядок здійснення процедури екстрадиції", - повідомив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, представляючи законопроект у залі засідань парламенту.

"Найважливіше, що в Малайзії нині під судом перебувають дві громадянки України... І хоча це безпосередньо не стосується їх, але умовою для подальших переговорів про передачу їх в Україну після засудження є ратифікація цього договору. Без цього малайзійська сторона не готова була обговорювати долю наших громадян, тому ратифікація цього договору має конкретну прикладну мету, яка потрібна вже прямо зараз", - додав С. Петухов.