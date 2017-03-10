Події

13:49 10.03.2017

Екс- "беркутівця" Гончаренка, який з 4 лютого був під домашнім арештом, вдруге взяли під варту

Печерський районний суд Києва знову заарештував на два місяці колишнього співробітника харківського підрозділу розформованого "Беркута" Віталія Гончаренка, якому інкримінують скоєння злочинів проти протестувальників на Майдані і участь в організації нападу на журналістів "Громадського" 29 січня 2015 року.

Таке рішення за клопотанням прокуратури суд прийняв у ніч з 9 на 10 березня.

В.Гончаренка з 4 лютого перебував під домашнім арештом після відповідного рішення Печерського суду.

Екс- "беркутівця" разом із трьома товаришами по службі затримали в Харкові в червні 2016 року, на той момент він працював у поліції. Його і ще одного колишнього співробітника "Беркута" підозрюють у вбивстві трьох активістів Майдану 18 лютого 2014 року в Кріпосному провулку.

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