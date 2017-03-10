Події

14:16 10.03.2017

За "націоналізацією" підприємств у ОРДЛО може стояти олігарх-утікач Курченко

Служба безпеки України відстежує інформацію про проведення так званої націоналізації підприємств на території окремих районів Донецької та Луганської областей і має у своєму розпорядженні дані про те, що за цим процесом може стояти бізнесмен Сергій Курченко, який переховується в РФ і з 2014 року перебуває в міжнародному розшуку, повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"Так, у нас є інформація. За нашими даними, усередині так званих ЛНР/ДНР є багато конфліктів, пов'язаних із проведенням так званої націоналізації, і націоналізуються, як вони кажуть, найкращі прибуткові підприємства. Їх націоналізують в інтересах тих, хто нині перебуває в Росії", - сказав В. Грицак журналістам у Черкасах у п’ятницю, відповідаючи на запитання, чи є в СБУ інформація про так звану націоналізацію майна на непідконтрольних територіях і на чию користь вона відбувається, і чи є серед цих осіб чиновники часів президентства Віктора Януковича, що також покинули Україну.

У цьому контексті глава СБУ продовжив: "Я скажу м'яко: у нашій інформації часто звучить прізвище Курченка".

За його словами, точних даних про причетність інших високопосадових українських чиновників-утікачів до процесу так званої націоналізації поки що не отримано.

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