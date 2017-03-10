Події

15:11 10.03.2017

Учасники блокади на Донбасі погрожують припинити роботу Сбербанку Росії в Україні

Учасники блокади постачання вугілля погрожують припинити роботу дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк".

"Ми даємо два тижні всім вкладникам Сбербанку Росії забрати свої гроші... Якщо уряд не закриє це підприємство, ми закриємо його самі", - сказав другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Він відмовився пояснити, яким чином учасники блокади мають намір діяти щодо банку.

За словами А.Виногродського, заява про обслуговування клієнтів за паспортами ОРДЛО - достатня причина, щоб припинити діяльність Сбербанку на території України.

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