У Генштабі ЗСУ спростували заяву МЗС РФ щодо постачання Канадою боєприпасів Україні

У Генеральному штабі Збройних сил України називають неправдивою заяву Міністерства закордонних справ РФ про те, що Канада начебто надає боєприпаси Україні.

"Це не відповідає дійсності. Ця заява - не що інше, як цинічна брехня", - сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" начальник прес-служби Генштабу ЗСУ Богдан Сеник у п'ятницю.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Канада розпочала постачання боєприпасів українській владі, і що ці боєприпаси, "без сумніву, потраплять до зони конфлікту".