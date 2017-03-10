Події

18:28 10.03.2017

Мінфін за тиждень запропонує Кабміну комплексну реформу митниці

Міністерство фінансів України ініціює перехід від точкових поліпшень у роботі митної служби до її системної реформи, заявив міністр Олександр Данилюк.

"Було вже кілька ініціатив реалізовано. Вони важливі, але вони не дадуть довгострокового результату. Необхідно переходити до системної реформи митниці", - сказав він на економічному форумі "Економічні реформи: порядок денний-2017, пріоритети бізнесу" в Києві в п'ятницю.

"Ми плануємо на наступний уряд (наступне засідання уряду - ІФ) винести комплексну реформу митниці, яка також буде підтримана європейськими колегами, МВФ та американською митницею", - додав О.Данилюк.

Він наголосив, що надзвичайно важливо обрати правильну модель, яка дасть змогу знайти компроміс між зручністю для бізнесу та виконанням функцій держави.

"Мені здається, ми знайшли такий варіант, і ми його представимо на наступному уряді", - сказав глава Мінфіну.

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