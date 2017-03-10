Гаазький арбітраж підвищив шанси позивачів, які втратили активи в Криму, притягнути РФ до відповідальності у рамках інвестиційного арбітражу

Рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) радикально підвищує шанси позивачів, які втратили активи в Криму, притягнути РФ до відповідальності у рамках інвестиційного арбітражу, вважає радник юридичної фірми "Астерс" Дмитро Шемелін.

"Ухвалення рішення радикально підвищує шанси інших позивачів, що втратили активи в Криму, притягнути Росію до відповідальності у рамках інвестиційного арбітражу. Між РФ і Україною давно існував міжнародний договір про захист інвестицій, але було незрозуміло, чи буде він застосовуватися до інвестицій українських компаній у Криму, який за міжнародним правом також є українською територією. Відповідно, було незрозуміло, чи зможе інвестиційний арбітраж за цим договором розглядати спори про експропріацію кримських активів Росією", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи рішення Гаазького арбітражу про зобов'язання РФ щодо захисту українських інвесторів у Криму.

Юрист зазначив, що "саме через неясність із підсудністю кримських спорів багато потерпілих від дій Росії в Криму не наважувалося інвестувати в арбітражні розгляди".

"Тепер же арбітраж, судячи з усього, підтвердив, що кримські активи українських компаній можуть захищатися за міжнародним договором як інвестиції", - сказав він.

Д.Шемелін наголосив, що ухвалене авторитетним Гаазьким арбітражем рішення "імовірно фактично стане керівництвом до дії в подібних спорах".

Як повідомлялося, 24 лютого арбітри Міжнародного арбітражного суду в Гаазі дійшли рішення, що Росія має нести зобов'язання щодо захисту українських інвесторів у Криму після його анексії згідно з двосторонньою російсько-українською угодою про захист інвестицій.