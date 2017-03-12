Події

12:00 12.03.2017

Виробництво на Закарпатті кросовера Skoda Kodiaq свідчить про відхід України від сировинного типу економіки

Новий чеський кросовер Skoda Kodiaq складатимуть в Україні, а зокрема на закарпатському заводі компанії "Єврокар", що свідчить про відхід країни від сировинного типу економіки, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми відходимо від сировинного типу економіки і орієнтуємося на виробництво якісної, сучасної, європейської техніки. А іноземні інвестори допомагають нам розвинути і вдосконалити виробництво і водночас оживити зростання економіки. Працюємо для того, щоб у всьому світі знали, що Україна - надійний та вигідний партнер для інвестицій", - написав В.Гройсман на своїй сторінці у Facebook в неділю.

Як повідомлялося, 7 березня прес-служба Федерації роботодавців автомобільної галузі повідомила, що завод "Єврокар" (Соломонове, Закарпатська області), що входить до групи компаній "Атолл Холдинг", 9 березня офіційно презентує початок виробництво кросовера Skoda Kodiaq.

Згідно з повідомленням, Skoda Kodiaq – перший SUV у лінійці Skoda (світова прем'єра відбулася 1 вересня 2016 року в Берліні), на ринку України буде представлено у двох комплектаціях Ambition і Style. Для нової моделі доступні 4 повнопривідні версії з двома видами бензинових двигунів 1,4 TSI/110 кВт і 2,0 TSI/132 кВт і двома дизельними двигунами 2.0 TDI/110 кВт і 140 кВт.

Ціна Skoda Kodiaq для базової комплектації Ambition (з бензиновим двигуном 1,4 л і шестиступінчастою коробкою DSG) еквівалентна $27,21 тис., в комплектації Style з бензиновим 2-літровим двигуном, повним приводом і семиступінчастою коробкою DSG – $32,51 тис.

ПрАТ "Єврокар" - офіційний виробник автомобілів марки Skoda в Україні, складає легкові автомобілі з грудня 2001 року. Обсяг інвестицій в реалізацію проекту створення заводу становив $250 млн, при цьому було створено повномасштабне виробництво (зварювання, фарбування і складання автомобілів), однак після кризи 2008 року і різкого скорочення продажів автомобілів повномасштабний випуск авто був заморожений.

Потужності підприємства розраховані на виробництво 50 тис. автомобілів на рік, а закладений потенціал модернізації дає змогу збільшити їх до 100 тис. одиниць на рік.

Наразі завод "Єврокар" випускає майже весь модельний ряд Skoda. У квітні 2013 року завод почав виробництво SKODA Rapid, а у березні 2014 року - Skoda Spaceback.

У 2016 році "Єврокар" став практично єдиним стабільно працюючим українським автозаводом, збільшивши випуск автомобілів майже вдвічі проти 2015 року, – до 3,937 тис. авто (з урахуванням успішних продажів автомобілів цієї марки).

Загалом в Україні минулого року продано 64,48 тис. легкових авто, зокрема 4,116 тис. автомобілів Skoda.

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