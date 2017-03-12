Справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною направлено до суду

Справу про закупівлю бронежилетів для Збройних сил України за завищеною ціною направлено до Солом'янського суду столиці, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"До Солом'янського суду направлено справу стосовно колишнього керівника Департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який у 2014 році підписав платіжки за бронежилети і шоломи для ЗСУ за завищеною вартістю", написав Ю.Луценко на своїй сторінці у "Фейсбук" у суботу ввечері.