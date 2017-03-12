Події

12:03 12.03.2017

Справу про закупівлю бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною направлено до суду

Справу про закупівлю бронежилетів для Збройних сил України за завищеною ціною направлено до Солом'янського суду столиці, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"До Солом'янського суду направлено справу стосовно колишнього керівника Департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який у 2014 році підписав платіжки за бронежилети і шоломи для ЗСУ за завищеною вартістю", написав Ю.Луценко на своїй сторінці у "Фейсбук" у суботу ввечері.

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