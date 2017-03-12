На Львівщині вандали розмалювали фарбою два меморіали полякам, вбитим у 40-х роках минулого століття

Невідомі зловмисники протягом кількох днів пошкодили у Львівській області два меморіали загиблим полякам, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі комунікації головного управління Національної поліції України у Львівській області.

За даними поліції, 10 березня невідомі облили червоною фарбою пам'ятник професорам Львівської політехніки, розстріляним німецькими військами влітку 1941 року, а також написали на пам'ятнику "Смерть ляхам".

Аналогічний випадок зафіксовано днем пізніше в смт Підкамінь Бродівського району: зловмисники облили червоною фарбою надмогильні пам'ятники полякам, які загинули у березні 1944 року, і залишили той самий напис "Смерть ляхам".

Правоохоронні органи дізналися про ці інциденти з соцмереж і проводять перевірку. У Підкамені працює слідчо-оперативна група.

Водночас, прес-служба Львівської міськради повідомляє, що незабаром пам'ятник загиблим вченим почнуть цілодобово охороняти і встановлять на місці відеоспостереження.

Як повідомлялося, в січні поточного року невідомі підірвали пам'ятник жителям польського села Гута Пеняцька у Бродівському районі, що загинули під час каральної операції німецьких військ у лютому 1944 року.