Енергетики не ремонтували ЛЕП у Авдіївки через відсутність гарантій безпеки

Енергетики в неділю змогли здійснити візуальний огляд пошкоджень лінії електропередачі в Авдіївці, однак до ремонту не приступали через відсутність гарантій безпеки від Спільного центру контролю і координації (СЦКК), і мають намір подати повторну заявку в понеділок, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

"1/1 Авдіївка: за інформацією Донецькобленерго енергетикам вдалося здійснити лише візуальний огляд пошкоджень, що наявні з обох сторін лінії зіткнення... 2/1 у зв'язку з неотриманням гарантій безпеки відновлювальних робіт енергетики не проводили, повторна заявка у СЦКК буде завтра", - йдеться в повідомленнях, опублікованих в офіційному акаунті Міністерства у соцмережі Твіттер у неділю.