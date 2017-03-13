Події

11:35 13.03.2017

НБУ має намір дозволити фізособам здійснювати лімітовані інвестиції за межі України

Національний банк України (НБУ) має намір дозволити фізичним особам здійснювати у рамках визначеного ліміту інвестиції за межі України, зокрема торгувати фінансовими інструментами на іноземних біржах та здійснювати інші операцій, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави центробанку Олег Чурій.

"У нас є проект дебюрократизації процесу видачі ліцензій фізичним особам. Ми плануємо в майбутньому встановлювати якусь максимальну суму, яку фізична особа зможе інвестувати за кордон. Це потребує наявності автоматизованої системи, яка має відстежувати дотримання лімітів. Але це не повинен координувати центральний банк, це буде передано на рівень комерційних банків", - сказав він у бліц-інтерв'ю агентству.

О.Чурій не виключає, що це питання може бути ще до ухвалення розроблюваного законопроекту "Про валюту", оприлюднення якого намічено в другому кварталі поточного року.

"Я вважаю, що всіх цих заходів ми вживемо, можливо, навіть до ухвалення закону "Про валюту", - сказав співрозмовник агентства.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за добу 82 рази обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

Справа Насірова не буде швидкою - захист

Авдіївка знеструмлена, вирішується питання про ремонтні роботи

Енергетики не ремонтували ЛЕП у Авдіївки через відсутність гарантій безпеки

Двоє українських військових загинули і один поранений у зоні АТО за минулу добу

ОСТАННЄ

Мінінфраструктури координуватиме постачання вугілля для ТЕС

Холодницький розраховує на створення Антикорупційного суду до початку 2018 року

Україна за 2 міс.-2017 експортувала електроенергію на $48,8 млн

Грошова маса в Україні в лютому скоротилася на 0,6%, готівкові кошти на 1% - НБУ

У Криму викликали на допит заступника голови меджлісу Джелялова

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа ремней на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА