НБУ має намір дозволити фізособам здійснювати лімітовані інвестиції за межі України

Національний банк України (НБУ) має намір дозволити фізичним особам здійснювати у рамках визначеного ліміту інвестиції за межі України, зокрема торгувати фінансовими інструментами на іноземних біржах та здійснювати інші операцій, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави центробанку Олег Чурій.

"У нас є проект дебюрократизації процесу видачі ліцензій фізичним особам. Ми плануємо в майбутньому встановлювати якусь максимальну суму, яку фізична особа зможе інвестувати за кордон. Це потребує наявності автоматизованої системи, яка має відстежувати дотримання лімітів. Але це не повинен координувати центральний банк, це буде передано на рівень комерційних банків", - сказав він у бліц-інтерв'ю агентству.

О.Чурій не виключає, що це питання може бути ще до ухвалення розроблюваного законопроекту "Про валюту", оприлюднення якого намічено в другому кварталі поточного року.

"Я вважаю, що всіх цих заходів ми вживемо, можливо, навіть до ухвалення закону "Про валюту", - сказав співрозмовник агентства.