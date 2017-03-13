Події

13:37 13.03.2017

Шістьох українських військових поранено або травмовано в зоні АТО за минулу добу

Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення й травми в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але шестеро воїнів дістали поранення і травми", - сказав А. Лисенко на брифінгу в Києві в понеділок.

А. Лисенко повідомив, що за добу на луганському напрямку зафіксовано сім обстрілів, зокрема два мінометні. У Станично-Луганському районі зафіксовано дві збройні провокації з використанням стрілецької зброї. У Кримському зафіксовано два короткочасні мінометні обстріли позицій сил АТО. У Попаснянському районі противник тричі порушив тишину, щоразу відкриваючи вогонь з легкого озброєння.

На донецькому напрямку складною залишається ситуація в Авдіївці та її околицях, де бойовики використовують міномети й танки; вночі вони випустили по промзоні чверть боєкомплекту РСЗВ "Град". Загострилося становище і на Світлодарській дузі, де за добу зафіксовано 11 випадків порушення тиші.

Загалом на донецькому напрямку за минулу добу сталося 38 ворожих обстрілів, половина яких - з використанням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку бойовики організували танково-мінометний обстріл Мар’їнки, увечері - обстріл сусідньої Красногорівки. По одному снайперському обстрілу зафіксовано в Новомихайлівці та Новотроїцькому. В останньому протягом доби також відбулося кілька збройних ворожих провокацій; увечері противник із боку окупованого Докучаєвська обстріляв з гаубиць і мінометів позиції сил АТО, випустивши загалом приблизно 40 снарядів.

Загалом за добу на маріупольському напрямку сталося 37 ворожих обстрілів, зокрема сім - із важкого озброєння.

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